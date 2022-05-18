Госдума рассмотрит предложение о выходе России из ВОЗ

МИД направил в Госдуму предложение о выходе России из ВОЗ. Также в ведомстве намерены денонсировать соглашения с ВТО.

МИД направил в Госдуму предложение о выходе России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Также МИД направил депутатам предложение о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

«МИД направил в Государственную думу список таких соглашений, и вместе с Советом Федерации мы планируем их проанализировать и предложить денонсировать <…> Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», — сказал Толстой.

В начале мая СМИ сообщили о возможном переносе европейского офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве. В Минздраве сообщили, что резолюция ВОЗ о возможном переносе офиса создает угрозу населению Европы и носит политический характер. Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, отметили в ведомстве.

Артем Косенок

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