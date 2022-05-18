Роспатент аннулировал евразийский патент Pfizer на рекомендованный против COVID-19 препарат

Компания «ПСК Фарма» подала возражение против евразийского патента Pfizer на тофацитиниб. В итоге Роспатент аннулировал его действие на территории России. Параллельно в суде продолжается разбирательство между компаниями. Иностранный производитель добился запрета на ввод препарата «ПСК Фармы» с МНН тофацитиниб в гражданский оборот, но это решение суда будет обжаловаться.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности аннулировала на территории России действие евразийского патента № 006227, который защищает препарат тофацитиниб и принадлежит компании Pfizer. Соответствующее решение Роспатент принял, рассмотрев возражение от компании «ПСК Фарма».

Тофацитиниб предназначен для терапии ревматоидного артрита. В 2020 году Министерство здравоохранения включило препарат в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

Речь идет о евразийском патенте № 006227 на группу изобретений «Соединения пирроло[2,3-D]пиримидина», действие которого должно было закончиться 25 ноября 2025 года, согласно фармреестру патентов Евразийской патентной организации. Pfizer производит оригинальный тофацитиниб под брендом «Яквинус». Препарат был зарегистрирован в России в марте 2013 года, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Летом 2021 года компания зарегистрировала еще один препарат под брендом «Яквинус», но в другой дозировке.

Препарат с МНН тофацитиниб под названием «Тофара», производителем которого является «ПСК Фарма», был зарегистрирован в России 28 декабря 2020 года.

Узнав, что «ПСК Фарма» разрабатывает и регистрирует препарат с МНН тофацитиниб, Pfizer подала в суд с требованием запретить российской компании ввод препарата в оборот, отметили в пресс-службе «ПСК Фарма». «Как считают некоторые наблюдатели, такая срочность была вызвана тем, что препарат очень дорогостоящий и для американского производителя было крайне важно быть единственным поставщиком препарата с МНН тофацитиниб для российских пациентов, чтобы и дальше получать высокую маржу и не допустить падения цены за счет конкуренции», — считают в компании. В «ПСК Фарма» также сообщили, что при более детальном рассмотрении оказалось, что к патенту № 006227 «есть много вопросов», в результате чего компания подала жалобу на действие патента на территории России.

По мнению российской компании, принятое Роспатентом решение позволит сделать качественные препараты доступнее для широкого круга российских пациентов за счет более низкой цены и возможности выбора.

Изначально действие евразийского патента № 006227 должно было закончиться в 2020 году. Но он был продлен еще на пять лет в Казахстане, Белоруссии и России, согласно фармреестру патентов ЕАПО.

Компания Pfizer не согласна с решением Роспатента и планирует обжаловать его, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«Мы продолжим защищать нашу интеллектуальную собственность и пользу, которую инновационные разработки Pfizer приносят пациентам, и намерены отстаивать эти ценности», — пояснили в компании. Там также отметили, что с 2018 года «Яквинус» производится по технологии полного цикла на производственных мощностях компании «Полисан».

Судебное разбирательство

В 2020 году компания Pfizer обратилась в суд, утверждая, что «ПСК Фарма» использует действующий патент № 006227 в своем препарате «Тофара». После длительного разбирательства в декабре 2021 года Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск компании и запретил «ПСК Фарма» вводить свой препарат в гражданский оборот до окончания срока действия патента — 25 ноября 2025 года.

Российский производитель подал апелляционную жалобу на решение суда. Заседание должно пройти 1 июня 2022 года.

Маргарита Грошева

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