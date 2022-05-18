В Литве утилизировали более 46 тысяч доз вакцины от COVID-19 Moderna

Более 46 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции Moderna утилизировали в Литве в связи с окончанием срока годности препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

«По данным Минздрава Литвы, в связи с истечением гарантийного срока применения препарата утилизировано 46,6 тысячи доз вакцины Moderna», – цитирует издание радиостанцию.

Утилизации в апреле подвергли 36,2 тысячи доз, в мае – еще 10,4 тысячи. Пока так поступили только с этим препаратом. До конца мая подойдет срок годности еще примерно для 21,6 тысячи доз. Минздрав активно ищет страны, желающие забрать у Литвы вакцину, которую еще можно применять. Международная система перераспределения вакцины не может принять ее, так как в ней декларировано чрезмерно много препаратов. Возможность двусторонних соглашений о передаче вакцины остается.

Литва с населением 2,794 млн человек всего получила 7,96 млн доз вакцины от разных изготовителей. Другим странам Вильнюс пожертвовал 1,11 млн доз.

Как стало известно ранее, вакцина Moderna против коронавируса в некоторых случаях заставляет иммунитет вырабатывать антитела к полиэтиленгликолю (ПЭГ), полимерному растворителю из состава самой прививки. Такого эффекта не наблюдается в случае введения вакцины Pfizer.

gxpnews