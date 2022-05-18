Отменена регистрация двух лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) два лекарственных препарата (ЛП). Минздрав 16 мая опубликовал соответствующие документы на сайте Госреестра.

Это следующие ЛП:

– «Эролин» (лоратадин), сироп 1 мг/мл. Производитель – ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия). Противоаллергическое средство – H1-гистаминовых рецепторов блокатор.

– «Парлазин» (цетиризин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг. Производитель – ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия). Противоаллергическое средство – H1-гистаминовых рецепторов блокатор.

Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений.

Пять фармацевтических субстанций ранее исключили из ГРЛС.

gxpnews