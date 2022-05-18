Компания «Сервье» продолжит обращение в России препарата «Эффиент»

Международная фармацевтическая компания «Сервье» продолжит обращение в Российской Федерации препарата «Эффиент», который предназначен для предупреждения тромботических осложнений. Об этом GxP News сообщили в пресс-службе компании.

«Компания „Сервье”, держатель регистрационного удостоверения лекарственного препарата „Эффиент” (прасугрел) в России, продолжает обращение препарата в РФ: в настоящий момент у компании достаточный запас препарата для обеспечения пациентов терапией на период не менее года с учетом текущего спроса», – говорится в сообщении.

«Сервье» поставляет «Эффиент» в РФ по лицензии японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo, ранее прекратившей ввоз своих препаратов в Россию.

Согласно инструкции к препарату, «Эффиент» назначают для предупреждения тромботических осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом.

Крупные японские фармацевтические компании сокращают свое присутствие в России из-за ситуации на Украине, сообщила ранее газета Nikkei Asia. Как написало издание, фармпроизводитель Daiichi Sankyo приостановил продажу некоторых своих препаратов дистрибьюторам в РФ, а компания Eiken Chemical предварительно прекратила поставки реагентов, используемых для анализа крови на рак.

«Сервье» ранее подала в EMA заявку на регистрацию лекарственного препарата «Ивосидениб».

Оборот фармкомпании «Сервье» вырос на 4,3%, до €4,725 млрд.

gxpnews