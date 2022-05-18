Производство «инновационной» косметики наладят в технополисе «Москва»

В технополисе «Москва» осенью 2022 года начнут производить «инновационную» косметическую продукцию. Об этом заявил замглавы Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей. Сумма инвестиций в проект составит более 170 млн рублей. Новое высокотехнологичное автоматизированное производство будет соответствовать современным стандартам и выполнять задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта», – сказал Ефимов.

Территория завода, разместившегося на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) в Печатниках, превышает 1500 квадратных метров. Резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых льгот и преференций.

«Сегодня завершены строительные работы, идет подготовка к установке чистых помещений и ключевого оборудования. Готовясь к переезду на собственную территорию, компания выпускает продукцию на контрактных площадках. С открытием нового завода в ОЭЗ в Печатниках появится полный цикл производства препаратов с соблюдением всех стандартов. Здесь будет создано порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 24,8% за первый квартал.

gxpnews