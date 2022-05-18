Страны Европы теряют ежегодно €125 млрд из-за несоблюдения пациентами назначений врача

Около €125 млрд в совокупности теряют бюджеты стран Европы ежегодно из-за несоблюдения назначенного режима лечения, говорится в отчете британского Международного центра долголетия (ILC). В докладе, данные из которого приводит Pharmaceutical Manufacturer, утверждается, что почти половина всех взрослых и примерно 8% детей (в возрасте 5-17 лет) во всем мире имеют хронические заболевания. Тем не менее приверженность пациентов к лечению этих состояний оценивается всего в 50% в странах с высоким уровнем доходов и еще ниже в странах с низким уровнем доходов.

ILC утверждает, что поощрение приверженности лечению среди пациентов может улучшить ситуацию с общим уровнем здоровья и долголетия, а также рентабельность лекарств. Исследование показало, что 10% госпитализаций пожилых людей связаны с несоблюдением режима лечения.

Предполагаемая общая стоимость несоблюдения режима лечения, определяемая как прием менее 80% предписанной дозы лекарства, составляет от $100 до $290 млрд в США, €125 млрд в Европе и 7 млрд австралийских долларов в Австралии.

Для повышения уровня приверженности лечению организация призывает к финансированию ежегодных обзоров пути лекарств от поставщика к пациенту для выявления пробелов в организации доступа к препаратам. Наряду с этим ILC утверждает, что необходимо инвестировать в медицинские технологии для ведения универсальных электронных медицинских карт, чтобы как поставщики, так и пациенты могли в любое время получить доступ к своей полной медицинской карте в качестве инструмента, помогающего соблюдать режим лечения.

«Честно говоря, это значит, что почти половина лекарств, которые мы прописываем, не принимаются должным образом. Это деньги на ветер, – сказала научный сотрудник ILC Арунима Химаван. – Мы совершенствуемся в профилактике, управлении и лечении заболеваний. Но это еще не все. Рецепт или изменение образа жизни – это только отправная точка. Поскольку все больше и больше из нас живут дольше со множеством заболеваний, это действительно не должно зависеть только от нас как от отдельных лиц. Пытаться ориентироваться в 10 разноцветных таблетках каждый день – непростая задача».

gxpnews