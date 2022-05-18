В Госдуме предложили запретить вакцинацию детей и беременных до завершения исследований

В Госдуме предложили запретить прививать детей вакцинами, не прошедшими полный цикл клинических исследований. Такое же правило депутаты хотят распространить и на беременных и кормящих женщин.

Депутаты Госдумы Нина Останина, Ольга Алимова и Яна Лантратова предложили запретить прививать детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин вакцинами, которые не прошли полный цикл клинических исследований. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 11 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Законопроект поступил в Госдуму в апреле и сейчас находится на рассмотрении в нижней палате парламента. Ожидается, что его рассмотрят в июне.

«Эксперимент над детьми, их вакцинация препаратом, который не прошел весь цикл клинических испытаний, на мой взгляд, просто преступление. Поэтому необходимо вывести детей, подростков, вообще молодежь и беременных женщин с точки зрения защиты их репродуктивного здоровья из зоны действия закона об иммунопрофилактике», — пояснила «Коммерсанту» Останина.

Проект разработан с целью защиты самых уязвимых категорий наших граждан, а также закрепления на законодательном уровне гарантии того, что дети, подростки, беременные и кормящие женщины получат вакцину, гарантирующую сохранение и укрепление их здоровья, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского применения проводятся, чтобы установить их безопасность и эффективность для пациентов. Поэтому важно соблюсти прохождение полного цикла испытаний вакцины, до ее регистрации, говорится в документе.

Как отмечают авторы инициативы, ряд лекарственных препаратов, в том числе вакцины от COVID-19, вышли в гражданский оборот по упрощенной процедуре регистрации, не пройдя весь цикл клинических исследований. Такое постановление № 441 приняло правительство в апреле 2020 года. Оно предусматривает процедуру ускоренной регистрации лекарств при угрозе чрезвычайной ситуации или при ее возникновении. В частности, под это постановление попали такие вакцины, как «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Федеральный закон № 61 «Об обращении лекарственных средств» предусматривает другой порядок клинических исследований и регистрации препаратов для детей.

Исследованию на детях должно предшествовать испытание на взрослых. Это указано в статье 43, пункте 5 федерального закона. Исключение составляют препараты, используемые только для лечения детей, когда заболевание не встречается у взрослых.

Артем Косенок

Елена Воронина

pharmvestnik