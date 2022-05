Верховный суд подтвердил незаконность вывода активов «Ангиолайна» основателями компании

Верховный суд (ВС) РФ 13 мая отказал основателям российского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн» Андрею Кудряшову и Алексею Французову в передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам кассационной жалобы на решение нижестоящих инстанций, признавших незаконным вывод основного актива – производственной компании «Ангиолайн Интервеншионал Девайс» – из АО на подконтрольные Кудряшову и Французову юрлица (ООО «Латрек», ООО «Харт Инвест» и ООО «Эврон»). Как посчитали судьи ВС РФ, сделка носила признаки «притворной» и преследовала конечную цель в виде вывода активов в ходе корпоративного конфликта с другим акционером компании – Натальей Лебедевой. Верховный суд (ВС) РФ 13 мая отказал основателям российского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн» Андрею Кудряшову и Алексею Французову в передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам кассационной жалобы на решение нижестоящих инстанций, признавших незаконным вывод основного актива – производственной компании «Ангиолайн Интервеншионал Девайс» – из АО на подконтрольные Кудряшову и Французову юрлица (ООО «Латрек», ООО «Харт Инвест» и ООО «Эврон»). Как посчитали судьи ВС РФ, сделка носила признаки «притворной» и преследовала конечную цель в виде вывода активов в ходе корпоративного конфликта с другим акционером компании – Натальей Лебедевой.

Вынося решение, ВС РФ не нашел оснований и нарушений в судебном делопроизводстве нижестоящих инстанций, которые могли бы повлиять на итоговый вердикт, и оставил решение этих судов в силе.

«Цепочка оспариваемых сделок фактически является притворной и прикрывала собой вывод из общества «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» (ранее АО «Ангиолайн») ликвидного актива – доли в размере 100% в уставном капитале общества «Ангиолайн Интервеншионал Девайс» – одной группой акционеров с использованием группы подконтрольных им лиц («Латрек», «Харт Инвест», «Эврон») во вред акционерному обществу и другой группе акционеров в условиях длительного корпоративного конфликта в обход закона с заведомо противоправной целью на условиях, ухудшающих положение акционерного общества», – говорится в определении ВС РФ.

Помимо этого, ВС РФ отказал в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам еще по одному делу, связанному с активами «Ангиолайна». Судьи оставили в силе решения Арбитражного суда Новосибирской области, Седьмого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от апреля – октября 2021 года, в котором арбитраж удовлетворил исковые требования Натальи Лебедевой, признав недействительной сделку купли-продажи акций корпорации между основателями компании – Алексеем Французовым и Андреем Кудряшовым и китайской Sino-Russian New Century Import & Export Co Ltd.

Корпоративный конфликт между создателями компании и ее инвестором Натальей Лебедевой, вложившей в отечественного разработчика медизделий $5 млн, разразился в 2017 году. К этому моменту основатели и совладельцы компании Андрей Кудряшов и Алексей Французов произвели ряд операций, включавших уменьшение уставного капитала компании в 10 раз с соответствующим образованием долга перед акционерами, последующую допэмиссию акций АО «Ангиолайн» на 1,9 млн ценных бумаг общей стоимостью 142,5 млн рублей и получение контроля над свежевыпущенными акциями. В результате инвестор компании – Наталья Лебедева – была выведена из состава совета директоров, а ее 25-процентная доля в предприятии (включая долю подконтрольного ей Healthcare Solutions Holding S.А.) в размере 20,3% обыкновенных акций и 4,7% – привилегированных, сократилась в три раза – до 8,6%, следует из представленных в суде материалов. Акционер обратилась в арбитражный суд для защиты своих прав, обжаловав действия основателей.

Пока шли судебные тяжбы, Андрей Кудряшов и Алексей Французов с помощью вошедшего в ходе допэмиссии в капитал «Ангиолайна» «Хартс Инвест» продали на тот момент основной актив АО – компанию-производителя коронарных стентов ООО «Ангиолайн» – подконтрольным им компаниям ООО «Латрек», а затем ООО «Эврон». После этого в отношении головного АО «Ангиолайн» была инициирована процедура ликвидации. В 2020-2021 годах в ходе судебных процессов выяснилось, что акционеры продали часть компании китайской Sino-Russian New Century Import & Export Co Ltd, а само АО было переименовано в «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн».

В октябре 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Натальи Лебедевой по исключению из числа акционеров «Ангиолайна» основателей компании Андрея Кудряшова и Алексея Французова по причине нанесения существенного вреда компании. В начале марта 2022 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске оставил без изменения решение об исключении.