АЕБ попросила не распространять параллельный импорт на медизделия и комплектующие

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила не распространять параллельный импорт на медицинские изделия и комплектующие к ним. В АЕБ считают, что введение такого механизма в отношении медоборудования, а также расходных материалов и запчастей к нему несет «огромные риски для безопасности медицинского персонала и пациентов». Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила не распространять параллельный импорт на медицинские изделия и комплектующие к ним. В АЕБ считают, что введение такого механизма в отношении медоборудования, а также расходных материалов и запчастей к нему несет «огромные риски для безопасности медицинского персонала и пациентов».

Позиция рабочей группы производителей медицинских изделий содержится в меморандуме, который опубликован на сайте АЕБ.

В частности, по мнению экспертов ассоциации, при отсутствии возможности правообладателя контролировать поставки медизделий производитель не сможет гарантировать качество, а также техническое обслуживание, в том числе гарантийное, медицинских изделий, поставляемых по параллельному импорту. Кроме того, «высока вероятность» ввоза медизделий, не соответствующих зарегистрированным в РФ, что несет риски при оказании медпомощи пациентам.

Помимо этого, на производителе или его уполномоченном лице в России лежит ответственность за мониторинг и корректирующие мероприятия, а также регуляторное обновление модификаций.

«Принудительное ограничение продуктов или создание внерыночной преференции для производителей медицинского оборудования из других стран будет демотивирующим фактором для выведения инновационных изделий на российский рынок. Это может затормозить развитие и внедрение новых методов диагностики и лечения, в дальнейшем привести к снижению качества оказания медицинской помощи», – отмечается в Меморандуме АЕБ.

В связи с этими рисками АЕБ просит не распространять параллельный импорт на медицинское оборудование, запасные части, расходные материалы и комплектующие к нему.

Параллельный импорт был легализован в России в конце марта 2022 года. В Правительстве РФ рассчитывали, что в условиях «внешних ограничений» подобное решение поможет «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них».

В начале мая 2022 года Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. В перечень попала «фармацевтическая продукция» с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 3005 90 100 0 и 3006 50 000 0 – это «вата, марля, бинты и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии», и «санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи».

Медизделия, за исключением некоторых запчастей к ним, не имеющих собственного регистрационного удостоверения, в перечень не попали.