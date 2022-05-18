Разработан порядок работы комиссии по определению препаратов для ввоза в иностранной упаковке

Минздрав разработал порядок работы комиссии, которая будет определять дефицит препаратов и принимать решение о возможности ввоза в Россию лекарств в иностранной упаковке.
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который устанавливает порядок работы межведомственной комиссии по определению дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах. Это необходимо для принятия решений о ввозе препаратов на территорию страны и в других случаях обращения лекарственных средств. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, в ближайшие два года комиссия будет принимать решение о возможности временного обращения серии или партии незарегистрированного препарата в случае его дефицита. К тому же, до конца этого года задачей комиссии будет принятие решения о возможности выдачи разрешения на временное обращение лекарств в иностранной упаковке.
В состав межведомственной комиссии должны входить представители:
- Минздрава,
- Министерства промышленности и торговли,
- Федеральной таможенной службы,
- Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
- Министерства финансов,
- Федеральной антимонопольной службы,
- ФГБУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» (ФЦПИЛО),
- ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» (НЦЭСМП),
- ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» (ЦЭККМП),
- ООО «Оператор-ЦРПТ»,
- иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных организаций.
При необходимости, по предложению председателя межведомственной комиссии или ее членов, в заседании могут участвовать главные внештатные специалисты Минздрава, представители держателей регистрационных удостоверений или заявители без права голоса, говорится в документе.
Для определения дефицита препаратов или риска его возникновения федеральные органы исполнительной власти, главы регионов, а также другие участники обращения лекарств должны представить в Минздрав предложение с обосновывающими материалами, которые в том числе будут свидетельствовать о превышении прогнозируемых объемов потребления препарата по сравнению с прогнозируемыми объемами его ввоза или производства в России.
Общественное обсуждение документа должно подлиться до 30 мая.
Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были приняты в марте этого года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.
Маргарита Грошева
pharmvestnik