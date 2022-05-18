FDA отказалось одобрить антидепрессант в качестве терапии от COVID

Американский регулятор FDA не разрешил использовать антидепрессант флувоксамин для лечения COVID-19. Препарат входит во временные рекомендации российского Минздрава.

FDA не разрешило использовать антидепрессант флувоксамин для лечения COVID-19, пишет Reuters. Регулятор ссылается на недостаточность данных о том, что препарат может эффективно бороться с вирусом.

«Основываясь на обзоре имеющихся научных данных, FDA определило, что данных о том, чтобы признать флувоксамин эффективным для лечения пациентов с COVID-19, не находящихся на госпитализации…, недостаточно», — говорится в сообщении FDA.

Препарат принадлежит к старому, широко используемому классу антидепрессантов, называемых селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, или СИОЗС.

Запрос в FDA подал профессор Университета Миннесоты Дэвид Булвар. Он основывался на данных трех испытаний, в частности на исследовании 1497 негоспитализированных пациентов с COVID в Бразилии. Бразильское исследование достигло своей основной конечной точки, показав примерно 30%-ное снижение числа госпитализаций в группе, получавшей флувоксамин. FDA раскритиковало использующуюся в испытании оценку, которая базировалась на сокращении посещений отделений неотложной помощи продолжительностью более 6 часов. Булвар отметил, что FDA использовало другую методику для подсчета, учитывая только неотложную помощь, которая длилась не менее 24 часов.

Булвар отметил, что его запрос менее актуален с появлением таких лекарств, как Paxlovid от Pfizer, но препарат все еще можно использовать.

«Существуют доступные эффективные терапевтические средства. Но не у всех есть к ним доступ. Не у всех людей к ним хорошая переносимость. У некоторых людей есть противопоказания, — заявил Булвар. — И если вы отправитесь в другие страны мира, в страны с низким и средним уровнем дохода, у них не будет доступа к терапии».

В марте «ФВ» сообщал, что в 15-й версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса от российского Минздрава допускается использование лекарств вне показаний инструкции офф-лейбл. Среди них упоминается флувоксамин.

Николай Соколов

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