Аптеки просят ускорить принятие проекта для возрождения рецептурно-производственных отделов

Аптеки обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта по возрождению рецептурно-производственных отделов в аптеках.

Аптечная ассоциация «СоюзФарма» обратилась в Госдуму с просьбой рассмотреть поправки в регулирование в области изготовления лекарств в аптеках. В обращении на имя депутата Александра Петрова организация просит ускорить принятие законопроекта по возрождению рецептурно-производственных аптек.

Закрытие таких отделов в аптеках России продолжается последние десять лет. Проект, который может способствовать их возрождению, прошел первое чтение, но с его дальнейшем рассмотрением Госдума не торопится. Аптеки просят ускорить процесс.

Почему производственные аптеки начали вымирать? Достаточно ли одного законопроекта, чтобы их возродить? Ответы на эти вопросы ищите в «ФВ» № 12 от 17.05.2022 в материале «Эпоха возрождения».

Руслан Мавлиханов

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