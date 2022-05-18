Правительство отменило пошлины на ввоз оборудования и сырья для приоритетных инвестпроектов

Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины. Постановление № 839 от 09.05.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято для обеспечения развития российской экономики в условиях внешних ограничений, передает пресс-служба правительства.

В перечень приоритетных видов деятельности включено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (код ОКВЭД 21).

«Правительство продолжает работу по формированию зеленого коридора для ввоза в страну важнейшей продукции. Из числа той, что пока не производится в России и в целом на территории Евразийского экономического союза», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 16 мая. Он отметил, что такие решения уже приняты в отношении товаров первой необходимости – это лекарства и продовольствие.

В начале мая на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным премьер-министр заявил о приоритетности прохождения на таможне товаров первой необходимости — лекарств и медицинских изделий. В середине марта в ФТС сообщили о введении для товаров первой необходимости первоочередного порядка прохождения таможенного контроля. В частности, новые правила распространяются на лекарства, вакцины и средства дезинфекции. Тогда же стало известно об обнулении таможенных пошлин. В марте на заседании Совета Евразийской экономической комиссии было принято предложение России по обнулению таможенных пошлин в отношении большого количества товаров, в том числе применимых для производства лекарственных средств (субстанций и интермедиатов). Пошлины будут также отменены на шесть месяцев.

«Теперь дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов», — заявил Мишустин.

Инвестиционные проекты включаются в перечень, сформированный подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и утверждаемый правительством.

Для инвестиционного проекта должны использоваться товары, которые в России или государствах — членах Евразийского экономического союза либо не производятся, либо производятся в недостаточном для реализации инвестиционного проекта количестве, либо не соответствуют техническим характеристикам реализуемого инвестиционного проекта. Объем капиталовложений составляет не менее 250 млн руб.

Фото: government.ru

Ринат Васбеев

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