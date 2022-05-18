GlaxoSmithKline поменяет название в связи с реорганизацией

Британская GlaxoSmithKline поменяет свое название в связи с масштабной реорганизацией, связанной с выделением бизнеса потребительского здравоохранения в отдельную компанию.

Британская GlaxoSmithKline решила пойти на ребрендинг, теперь компания будет официально называться GSK, пишет FiercePharma. Это связано с тем, что фармацевтическая компания выделяет из своего состава потребительский бизнес под названием Haleon.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что еще одной причиной стало «упрощение» названия. Все сотрудники компании уже называют ее так, сокращая более громоздкое наименование. Производитель решил «узаконить» эту практику.

В официальном заявлении GSK говорится, что «Лондонская фондовая биржа и Нью-Йоркская фондовая биржа со временем отразит эту смену названия», хотя подробностей не сообщается.

Компания Sanofi в этом году произвела ребрендинг. Через десять лет после покупки американской биотехнологической компании Genzyme французский производитель полностью перевел ее под бренд Sanofi. То же самое можно сказать и о гораздо более старом подразделении компании, разрабатывающем вакцины, — Sanofi Pasteur. Все другие подразделения компании также теперь будут использовать общий бренд и называться одним словом.

Такой метод наименования популярен в технологической отрасли. FiercePharma пишет, что использование метода «одно слово и готово» хорошо работает для запоминания названий таких компаний, как Apple, Samsung, Amazon, Twitter и Tesla.

Николай Соколов

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