Минздрав сообщил об устранении дефицита лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы

В Минздраве сообщили об устранении дефицита лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. С начала 2022 года в гражданский оборот поступило более 1,6 млн упаковок карбамазепина и свыше 7,6 млн — левотироксина натрия.

Дефицит лекарственных средств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы устранен. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Росздравнадзора, которые приводит Минздрав, с начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) карбамазепин от эпилепсии по шести торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах. Отмечается, что это больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы левотироксин натрия было выпущено в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 млн упаковок по четырем торговым наименованиям, сообщили в службе.

Сейчас в обороте в стране находится более 11,3 млн упаковок лекарственных препаратов левотироксина натрия. Принятые совместно с производителями и дистрибьюторами меры позволили нормализовать ситуацию, которая возникла из-за ажиотажного спроса на лекарства, добавили в Минздраве.

В середине марта Росздравнадзор провел совещание, посвященное дефициту левотироксина натрия. В службе связали это с ажиотажным спросом, который вырос за последний месяц в 5—10 раз. По данным Росздравнадзора, в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок препарата, что покрывает годовую потребность страны. Отмечаются временные трудности с внутренней логистикой между дистрибьюторами и аптеками.

Артем Косенок

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