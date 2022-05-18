В России могут исчезнуть тесты на генетические поломки и онкозаболевания

В России могут исчезнуть тесты на генетические поломки и онкозаболевания. Лаборатории сообщили о риске остановки FISH-исследований. Причиной этого стал уход из страны американского производителя научного оборудования, реагентов, расходных материалов и программного обеспечения Thermo Fisher Scientific.

В России могут исчезнуть тесты на генетические поломки и онкозаболевания. Один из самых современных методов диагностики хромосомных аномалий — флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) может оказаться недоступным в российских лабораториях на неопределенный срок. Причиной этого стал уход из страны американского производителя научного оборудования, реагентов, расходных материалов и программного обеспечения Thermo Fisher Scientific. Об этом сообщили «Медицинскому вестнику» участники рынка.

FISH-тесты занимают незначительную долю рынка генетических тестов в России (не более 5%), но в последнее время частота их использования росла. Как рассказал руководитель департамента развития продукта медицинской компании «ЛабКвест» Валерий Никитин, FISH-исследования востребованы в России, поэтому отечественные компании, занимающиеся генетикой, максимально заинтересованы в разработке аналогов реагентов для удовлетворения потребностей рынка. Такие тесты есть у китайских производителей, но на них нет регистрационных удостоверений, действительных в России.

В федеральной сети «Гемотест» изданию подтвердили проблемы с расходниками для FISH-тестов, но не согласны с тем, что уход Thermo Fisher приведет к полной отмене исследований в стране. Реагенты для FISH-тестов производят многие компании, например, Kreatech, Abbot, CytoTest. По словам медицинского директора компании «Генетико» Елизаветы Мусатовой, в ряде клинических ситуаций метод FISH безальтернативен, аналогичные виды тестирования будут дороже для потребителя и не всегда допустимы с клинической точки зрения. По данным компании, стоимость FISH-теста составляет 10–20 тыс. руб. в зависимости от типа анализа. Альтернативные виды тестирования после повышения цен стоят от 23 тыс. до 40 тыс. руб.

Ранее стало известно, что российские лаборатории в условиях санкций вынуждены переходить на отечественные тесты на аллергены. Так, медицинская компания «ЛабКвест» сообщила о запуске новых исследований на пыльцевые аллергены методом иммуноферментного анализа. Сейчас есть перебои с поставками импортных расходных материалов для молекулярных исследований.

Артем Косенок

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