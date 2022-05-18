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Эксперт назвал дефектуру в аптеках драйвером роста фармацевтического e-commerce

Текущая ситуация с дефектурой товаров в аптеках подстегивает развитие фармацевтического e-commerce. На онлайн-площадках пользователю легче находить нужные ему наименования препаратов.

Перебои в поставках медизделий и лекарств, которые наблюдаются с конца февраля этого года в традиционных аптеках, становятся основным драйвером роста фармацевтического e-com. Вторым фактором выступает повышение цен на аптечный ассортимент. Такой прогноз сделал Федор Вирин из Data Insight в ходе Digital Brand Day, передает корреспондент «ФВ».

«Дефектура в аптеках растет, самая большая проблема даже не с лекарствами, а с расходниками, в том числе полосками для глюкометров, — прокомментировал Вирин. — То же самое происходило два года назад, и этот фактор становится ведущим драйвером развития аптечного e-com».

При этом маркетплейсы «так и не стали и не становятся заметными игроками на рынке онлайн-фармы», отметил спикер. Это связано с тем, что работа с фармацевтической товарной категорией требует значительной компетенции и сдерживается серьезными законодательными ограничениями, уточнил Вирин. В итоге на маркетплейсах в основном продается парафарма, причем даже не БАД, а контактные линзы, лечебная косметика и т.п.

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По мнению эксперта, разрешение торговать Rx-препаратами онлайн вряд ли серьезно отразится на развитии отечественного фармацевтического e-com.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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18 мая, 2022 | Просмотров: 59