Эксперты не исключают волны банкротства аптечных организаций во втором полугодии

Сокращение отсрочек платежей аптеками дистрибьюторам может привести к сокращению ассортимента и товарного запаса в рознице. Это негативно отразится на развитии аптечного рынка.

В ходе Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко, который проходит 17—18 мая в Санкт-Петербурге, эксперты обсудили развитие аптечного сегмента во втором полугодии 2022 года, передает корреспондент «ФВ». Как заявил директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин, худшие времена для розницы впереди: сокращение сроков отсрочек платежей может повлечь за собой снижение объема ассортимента в аптеках. Не исключают игроки рынка и рисков банкротства аптек.

Кто сейчас главный в розничном сегменте

Ситуация с расстановкой сил на рынке изменилась. Если ранее сильное влияние на розничный сегмент оказывали аптечные сети, то с февраля 2022 года бразды управления рынком в руках производителя, считает генеральный директор АСНА Александр Шишкин.

«С февраля рынок определенно стал рынком производителей. Теперь он выбирает каналы распространения, устанавливает цены. У розницы больше нет той силы, которая была до 24 февраля», — сказал он.

Такую же точку зрения выразил и генеральный директор «Протек» Дмитрий Погребинский. Цены на рынке поднимает производитель, считает он, обвинения в адрес аптек и дистрибьюторов, которые звучат со стороны представителей прокуратуры, не состоятельны.

К чему приведет сокращение сроков отсрочек платежей

На фоне новой экономической реальности фармпроизводители пересмотрели свои взаимоотношения с дистрибьюторами, которые в свою очередь пересмотрели сроки предоставления отсрочек по платежам аптекам. Большинство поставщиков пошли по пути развития модели зависимости цены на товар от срока отсрочки.

Однако, пытаясь быть гибкими в данной ситуации, дистрибьюторы не скрывают, что в ближайшее время повышать срок отсрочек не будут. Об этом говорят и производители.

«Отсрочку не сократили, но и увеличивать не сможем, сказала генеральный директор Alfasigma Ольга Глазкова.

По мнению Еськина, сокращение сроков отсрочек может привести к сжатию объемов аптечного ассортимента и товарного запаса. Это негативно повлияет на развитие рынка.

Что прогнозируют эксперты

Эксперты не дают оптимистических прогнозов на ближайшее время. После взрывного роста аптечного сегмента в марте 2022 года возможен сильный «откат» и ухудшение ситуации с ликвидностью аптек.

Страховые компании и банковские структуры сейчас не сильно стремятся поддержать участников всей товаропроводящей цепочки. «С тревогой ждем лета», — отметила Глазкова.

В марте из-за панического спроса хорошо заработали все: производители, дистрибьюторы, аптеки. Однако сейчас рынок ждет падение, отметил генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов. «После падения спроса нам нужна новая модель взаимоотношений с дистрибьюторами», — отметил он.

Эксперты не исключают риска цепочки банкротств в розничном сегменте. Ухудшение ситуации ожидают в июле-августе текущего года. «Будет плохо. Вопрос лишь в том, насколько плохо», — отметила Глазкова.

Смягчить общее настроение попытался Еськин. По его словам, место оптимизму есть всегда, но и он при этом добавил, что «ситуация назад не отыграется».

Фото: Ринат Васбеев

Оксана Баранова

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