«Нанолек» сообщил об остановке производства вакцины «КовиВак»

«Нанолек» сообщил об остановке производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Компания объяснила свое решение тем, что на ее закупку нет заявок от Минздрава. В министерстве заявили, что вакцины закупаются исходя из потребности и их сейчас хватает в регионах.

«Нанолек» сообщил об остановке производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Об этом РБК рассказал первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк. Он объяснил это тем, что на закупку этой вакцины нет заявок от Минздрава.

«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», — сказал он.

По его словам, «Нанолек» самостоятельно произвел около 500 тыс. доз «КовиВака», эта партия в настоящее время лежит на складе компании. По его оценке, совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, они доступны.

В пресс-службе компании «Нанолек» РБК добавили, что фармкомпания продолжает производить свои продукты, в частности вакцину против полиомиелита. Если потребность в противоковидной вакцине вновь появится, в компании обещают быстро возобновить производство.

Также Стецюк рассказал, что «Нанолек» приостановил планы по разработке комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. Компания заняла выжидательную позицию.

«Показательным будет вот этот сезон, начиная с сентября, — будет коронавирус, не будет, как он будет сочетаться с гриппом, и будет ли такая потребность в комбинированной вакцине», — приводит его слова ТАСС.

Тем временем в Минздраве сообщили СМИ, что вакцины от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний.

«Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов», — заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Минздрав добавил производственную площадку компании «Нанолек» в Кировской области в список производителей вакцины в октябре 2021 года. Компания планировала инвестировать 40 млн руб. в трансфер технологии и масштабирование производства «КовиВак». До конца года на мощностях «Нанолека» планировалось выпустить 5 млн доз вакцины.

Артем Косенок

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