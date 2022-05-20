Доля онлайн-продаж лекарств приблизилась к 10%

Онлайн-продажи (бронирование и доставка) лекарств в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 77%. Через интернет продано около 70 млн упак. на сумму 32,2 млрд руб., свидетельствуют данные AlphaRM.

Офлайн-продажи лекарств за этот же период составили 1,3 млрд упак. на 335,2 млрд руб. Средняя цена в онлайне — 475 руб., в офлайне — 258 руб. Доля онлайн-торговли по итогам первого квартала 2022 года составила 9%, офлайн — 91%.

Наибольшая доля интернет-продаж была в марте — 9,2%, в январе и феврале она была 8,4 и 8,6% соответственно.

Наибольший спрос в I квартале 2022 года в онлайне был на антикоагулянты, их доля в общих продажах составила 6,4%. При этом прирост в рублях превысил 100%. Наибольшая динамика (+151%) была у противовирусных препаратов, они оказались на втором месте по доле в общих продажах (5,5%). На третьем месте — ингибиторы АПФ (сердечно-сосудистые заболевания) с долей 5,4% и ростом на 81%. Среди корпораций в онлайне лидирует Bayer, а в офлайне — «Отисифарм».

Елена Калиновская

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