Правкомиссия установила критерии для системообразующих предприятий медицинской и фармотрасли

Получение статуса системообразующего предприятия в первую очередь зависит от объема годовой выручки производителя лекарств, медицинской продукции, аптечной или медицинской организации. Еще одним критерием для всех предприятий фармотрасли, кроме аптек, является численность персонала.

Подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики при Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций определила критерии и порядок включения предприятий фармотрасли в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Соответствующие условия были зафиксированы в приложении № 1 к протоколу заседания № 5кс от 22 апреля.

В перечень системообразующих предприятий включаются организации, входящие в одну группу компаний с учетом годового объема выручки всего холдинга. В отдельных случаях критерием выступает численность персонала компаний.

Так фармпроизводители могут получить статус системного предприятия экономики при выручке свыше 5 млрд руб. и количестве сотрудников более 250 человек. Для производителей медпрома финансовый порог составляет 500 млн руб., а сотрудников — более 100 человек.

В перечень могут быть также включены аптеки и медицинские организации. При этом аптеки могут претендовать на получение статуса ключевого предприятия отрасли при объеме годовой выручки свыше 15 млрд руб. Медицинские клиники для попадания в перечень должны были заработать более 2 млрд руб. при штате не менее 800 человек.

Предложения о включении в перечень той или иной компании в комиссию направляет профильное министерство — Минпромторг или Минздрав соответственно.

В ряде случаев направить соответствующее предложение могут власти региона. При этом предприятие должно дополнительно удовлетворять одному из утвержденных условий, в том числе являться градообразующим предприятием или объектом критической инфраструктуры.

Статус системообразующего предприятия позволит компаниям получить господдержку, в том числе льготные кредиты и банковские гарантии по льготной ставке. В середине апреля на эти цели было дополнительно выделено 80 млрд руб.

Таисия Кубрина

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