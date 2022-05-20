Андрей Телятников: «Выживут фармкомпании с оборотом от 8-10 млрд рублей»

В сложившейся ситуации на рынке смогут выжить фармацевтические компании, оборот которых составляет от 8-10 млрд рублей. Об этом в среду, 18 мая, в ходе XXIX Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Джи Ди Пи» Андрей Телятников.

Ранее на конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» Телятников сообщил о том, что не так много компаний останется на бюджетном рынке. По его словам, этот прогноз сейчас сохраняется.

«Если вернуться к ситуации, которая была мной анализирована в прошлом периоде, это касалось в большей степени коротких поставок, которые требуют наличия товара на складе дистрибьютора и соответственно наличия у дистрибьютора определенной денежной массы при выполнении своих обязательств. Что изменилось сейчас? Изменились два пойнта. Во-первых, ставка рефинансирования, которая существенно влияет на возможность получения денежных средств. Вторая история связана с изменением законодательства (№ 44-ФЗ). Сейчас прием товаров со стороны заказчика может длиться до 20 дней, что, безусловно, будет влиять на те ножницы, которые возникают у дистрибьютора в формате того, что отсрочки от производителей как минимум не растут. На стороне заказчика появится возможность оттянуть получение денежных средств в адрес дистрибьютора, тем самым будет развиваться кассовый разрыв. С другой стороны, вся история с точки зрения дистрибуции экономическая, и все будет упираться в наличие или отсутствие денежных средств у дистрибьютора для того, чтобы осуществлять свою деятельность», – пояснил Андрей Телятников.

Как отметил заместитель гендиректора ООО «Джи Ди Пи», у крупных компаний возможностей в этом смысле больше. В том числе потому что у них более развитые отношения с банками, финансовыми группами и производителями.

«Сейчас небольшие дистрибьюторы, с одной стороны, не могут прекратить свою деятельность, потому что введен мораторий на банкротства со стороны правительства, с другой стороны, объективно кассовые разрывы приводят к тому, что они не могут исполнять свои обязательства. Ситуация как минимум не улучшается. Это чисто математическая история. Начиная с 8-10 млрд рублей, дистрибьютор уже имеет налаженные линии финансирования и возможности. Дистрибьюторам, которые имеют оборот меньше, будет очень сложно», – считает спикер форума.

Переход на нового поставщика оболочки для твердых лекарственных форм может занять полгода и обойдется в 150 млн рублей. Такие оценки представил на XXIX Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко генеральный директор компании «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») Рустем Муратов.

gxpnews