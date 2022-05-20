Директору омской аптечной сети дали условный срок за продажу сильнодействующих препаратов

Директору омской аптечной сети и трем фармацевтам дали условный срок за продажу сильнодействующих веществ. Они сбывали их наркозависимым клиентам.

Октябрьский райсуд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех человек: директора аптечной сети и трех фармацевтов. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В суде установили, что 35-летняя директор аптечной сети вступила в сговор с тремя фармацевтами. С 2017 по 2020 годы они сбывали лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, наркозависимым жителям. Чтобы скрыть незаконную деятельность, группа продавала препараты без рецепта, упаковки и инструкции, а цену на них завышала. Товар реализовывался через специально созданные для этого аптечные пункты, отметили в надзорном органе.

Свою вину фигуранты дела не признали. Суд назначил двум участникам наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому. Еще двое получили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Изъятые препараты суд постановил уничтожить.

Слушания по уголовному делу начались в декабре 2021 года. Как писал «ФВ», на скамье подсудимых тогда оказались владелица аптечной сети, ее супруг, стоявший за первым столом, но не имевший фармацевтического образования, а также еще две работницы. Торговля велась в четырех аптеках, оптовые поставки также осуществлялись рейсовыми автобусами в Ханты-Мансийск. Во время обысков в квартире собственницы и ее супруга нашли множество коробок и упаковок с лекарствами, а также несколько миллионов рублей.

Артем Косенок

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