AbbVie будет сотрудничать с Cugene по разработке препарата против иммунологических заболеваний

AbbVie заключила предварительное соглашение с Cugene по разработке препарата от аутоиммунных заболеваний. Cugene получит в качестве аванса 50 млн долл., а впоследствии компания может получить дополнительные платежи.

Американская AbbVie заключила сделку с компанией Cugene, пишет издание FiercePharma. В соответствии с условиями соглашения, AbbVie получает возможность лицензировать права на препарат CUG252 во всем мире. Он проходит I фазу испытаний и будет применяться для лечения аутоиммунных заболеваний. Cugene получит 50 млн долл. в качестве авансового платежа.

CUG252 сможет укрепить иммунологическую программу компании, в которую в настоящее время входят одобренные регуляторами препараты «Скайризи» против псориаза и Rinvoq от ревматоидного артрита. В 2021 году их общий объем продаж составил более 4,5 млрд долл. Но AbbVie также ищет достойную замену для «Хумиры» от ревматоидного артрита, блокбастера компании, который приносит 20 млрд долл. в год. Срок действия патента на средство истекает в 2023 году.

В соответствии с условиями сделки Cugene проведет фазу Ib испытаний препарата. AbbVie рассматривает возможность окончательного подписания контракта. В случае успеха AbbVie займется разработкой и возьмет на себя все дальнейшие клинические и коммерческие расходы.

«Компания AbbVie стремится разрабатывать новые методы лечения в области иммунологии, в которой у пациентов, живущих со сложными аутоиммунными и воспалительными заболеваниями, до сих пор остаются неудовлетворенные потребности, — заявил доктор медицинских наук, старший вице-президент по исследованиям и разработкам и главный научный сотрудник AbbVie Том Хадсон. — Наше партнерство с Cugene — это последний из наших шагов по разработке и продвижению потенциальных методов лечения следующего поколения, таких как CUG252».

Николай Соколов

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