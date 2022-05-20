В новом технопарке «Фармстандарта» создадут тысячу рабочих мест

В районе Северный будет построен технопарк с распределительным центром. Для этого Департамент городского имущества Москвы выделит более 14,4 гектара земли, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок под проектирование и создание технопарка с распределительным центром на территории района Северный получит компания „Фармстандарт”. Общая площадь застройки составит 109 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 13 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет – в 3,3 млрд рублей. Кроме того, благодаря проекту в городе появится еще тысяча рабочих мест», – цитирует Ефимова пресс-служба мэра Москвы.

Земельный участок выделят в рамках реализации в столице нового масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как пояснили в пресс-службе, МаИП – это особый статус, который могут получить инвесторы, строящие важные для города объекты. В этом случае Москва предоставляет участки без проведения торгов.

«Технопарк фармацевтической компании должен появиться в течение пяти лет: на такой срок выделяется земля в рамках реализации МаИП. Строительство объекта начнется после оформления городом земельно-правовых отношений с инвестором», –заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По плану в состав технопарка войдет единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства инновационных лекарственных препаратов, разработку и трансфер технологий.

Распределительный центр позволит выстроить логистику и обеспечить доступность выпускаемых компанией лекарств, а также их своевременное появление в больницах и аптеках, добавил глава городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Инвестор готов приступить к реализации проекта в ближайшее время.

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 24,8% за первый квартал.

gxpnews