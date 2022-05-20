Британский регулятор одобрил Verzenios компании Eli Lilly для лечения рака груди

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) выдало регистрационное удостоверение препарату Verzenios (абемациклиб) компании Eli Lilly для использования в сочетании с эндокринной терапией для адъювантного лечения пациентов с раком молочной железы, сообщает Pharma Times.

Новый метод лечения предназначен для пациентов с раком молочной железы на ранней стадии, которые являются положительными по гормональному рецептору (HR), отрицательными по рецептору эпидермального фактора роста 2 (HER2), узлами и имеют высокий риск рецидива заболевания.

Одобрение было основано на исследовании с участием 5637 человек, в котором была достигнута его первичная конечная точка – выживаемость без инвазивного заболевания.

Verzenios разрешен в ЕС для лечения HR-положительного, HER2-негативного раннего рака молочной железы и метастатического рака молочной железы, но только в сочетании с гормональным препаратом, ингибитором ароматазы или фулвестрантом. Ингибитор киназы, продаваемый как Verzenio, также одобрен в США для аналогичных показаний.

gxpnews