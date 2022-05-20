Компания «Полисан» представила стратегию развития инноваций

Генеральный директор «Полисана» Дмитрий Борисов в среду, 18 мая, в ходе XXIX Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко рассказал о стратегии инновационного развития компании. По его словам, в 2021 году «Полисан» начал работать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

«За год мы провели порядка 50 встреч и рассматривали порядка 50 лекарственных препаратов. По некоторым из них уже даже были разрешения на клинику. Из всего этого массива мы взяли на более глубокую оценку пять, до партнерского проекта дошли два. Причем у 20 были разрешения на клинику», – сказал Борисов.

Как он подчеркнул, сохраняется основная стратегия «Полисана» – разработка и вывод оригинальных ЛП, патентованные молекулы и композиции.

«На сегодняшний день у нас четыре разных продукта в разной степени регистрации, и мы планируем в следующем году довести два препарата до фазы клиники. Хлеб этот очень тяжелый, длинный, не застрахован от неудач. Могу сказать, что за последние пять лет у нас два продукта во второй фазе показали низкую эффективность, и мы эти проекты закрыли», – заявил гендиректор компании.

«Полисан» сейчас активно работает на заграничных рынках по выводу ЛП, в планах в том числе выход на рынок Индонезии.

«Что отличает бюджеты на клинику в РФ от бюджетов на клинику наших иностранных партнеров? Мы делаем здесь бюджет на миллиард и выходим на рынок, начинаем работать, пошли во Вьетнам – полностью клиника заново, в Индонезию – клиника заново, в Чили – клиника заново. Да, понимаю, почему международники вывозят сразу на 60 рынков. Я думаю, что ни у одной из российских компаний таких ресурсов нет, и приходится идти последовательно. Мы этот путь прошли, проходим и будем проходить, потому что рынки интересные, условия на этих рынках понятные. Считаю, что нужно усиливать совмещенную практику второй и третьей фаз, потому что по нашей практике то, что проходит вторую фазу, в 96% проходит и третью, а это еще полтора года и 100 млн», – резюмировал Борисов.

gxpnews