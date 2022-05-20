«Биотэк» подала иск к «Джонсон & Джонсон» на 194 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 16 мая принял к производству исковое заявление компании «Биотэк» к «Джонсон & Джонсон» (российская «дочка» американской Johnson & Johnson, J&J). Фармкомпания Бориса Шпигеля намерена взыскать с «Джонсон & Джонсон» 194,2 млн рублей в счет погашения долга J&J по невыплаченным премиям за закупки препаратов. При этом российское подразделение J&J требует от «Биотэка» 580 млн рублей за невыполнение обязательств по одному из договоров поставки лекарств. Арбитражный суд Москвы 16 мая принял к производству исковое заявление компании «Биотэк» к «Джонсон & Джонсон» (российская «дочка» американской Johnson & Johnson, J&J). Фармкомпания Бориса Шпигеля намерена взыскать с «Джонсон & Джонсон» 194,2 млн рублей в счет погашения долга J&J по невыплаченным премиям за закупки препаратов. При этом российское подразделение J&J требует от «Биотэка» 580 млн рублей за невыполнение обязательств по одному из договоров поставки лекарств.

Заседание по иску «Биотэка» назначено на 15 июня.

Согласно информации, содержащейся в исковом заявлении, с которым ознакомился Forbes, компания должна была получать от «Джонсон & Джонсон» премии за достижение плана по объему закупок отдельных препаратов, но не получила их за первое полугодие 2021 года. О каких конкретно лекарствах идет речь, в иске не уточняется. Общая сумма долга, по подсчетам «Биотэка», составляет 194,2 млн рублей с учетом процентов.

Направленное в суд заявление – ответ на иск «Джонсон & Джонсон» к «Биотэку», поданный в марте 2022 года. Российское подразделение американской фармкомпании требует взыскать с «Биотэка» 580,7 млн рублей, так как компания Бориса Шпигеля якобы не выполнила обязательства по одному из договоров поставки лекарств. Следующее слушание по этому делу назначено на 24 мая.

В «Биотэке» считают, что встречный и первоначальный иски должны рассматриваться совместно.

Основатель «Биотэка» Борис Шпигель находится под арестом с 21 марта 2021 года. Он и его жена обвиняются в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, которому в свою очередь вменяется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Трое остальных фигурантов (директор пензенского ОАО «Фармация» Антон Колосков и два сотрудника администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов), по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).