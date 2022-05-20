Bristol-Myers Squibb уходит из России

Как выяснил Vademecum, американская Bristol-Myers Squibb (BMS) 18 мая начала передавать российский бизнес компании Swixx BioPharma. Это партнер BMS в Центральной и Восточной Европе. К концу июня 2022 года BMS закроет все исследования, спонсируемые ею в России. Как выяснил Vademecum, американская Bristol-Myers Squibb (BMS) 18 мая начала передавать российский бизнес компании Swixx BioPharma. Это партнер BMS в Центральной и Восточной Европе. К концу июня 2022 года BMS закроет все исследования, спонсируемые ею в России.

Об этом Vademecum рассказал близкий к BMS источник, информацию подтвердили еще два собеседника, работающих с фармкомпанией.

Vademecum направил запрос в BMS.

Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО «Бристол Майерс Сквибб») предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию.

В России Swixx управляет ООО «Свикс Биофарма» и ООО «Свикс Хэлскеа». Их совокупная выручка в 2021 году составила 3,3 млрд рублей. В Европе Swixx представляет интересы BMS в таких странах, как Болгария, Эстония, Латвия и других.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Бристол Майерс Сквибб» в 2021 году составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль – 588,6 млн рублей.

Согласно Реестру клинических исследований, в настоящее время BMS проводит КИ препарата от болезни Крона, оно должно завершиться в 2024 году. В 2020-2021 годах были завершены КИ лекарств от бляшечного псориаза и системной красной волчанки.

BMS – первая глобальная фармкомпания, объявившая о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре. С марта 2022 года иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России – приостановке инвестиций и отказе от запуска новых КИ. Среди них, например, Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda.

Bristol-Myers Squibb – американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. Выручка компании в 2021 году составила $46,38 млрд, чистая прибыль – $6,99 млрд.

Фото: prozdor.ru

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