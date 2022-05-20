Французский суд обязал Sanofi выплатить штраф пострадавшей от препарата семье

Французский суд обязал Sanofi выплатить штраф семье, пострадавшей от препарата «Депакин». У принимавшей средство во время беременности пациентки родился ребенок с аутизмом. Sanofi намерена обжаловать решение, добавив, что общее соотношение риска и пользы препарата является положительным.

Суд во французском Нанте на прошлой неделе постановил, что Sanofi должна выплатить до 450 тыс. евро в качестве возмещения ущерба семье, в которой у ребенка развился аутизм после приема препарата «Депакин». Средство принимала его мать во время беременности, пишет Reuters.

В последнем постановлении cуда говорится, что компания должна была знать о риске того, что препарат при приеме беременными может вызвать пороки развития и «нейроповеденческие расстройства» у детей. По мнению суда, об этом следовало упомянуть в инструкции.

Sanofi заявила, что подаст апелляцию на это решение, добавив, что общее соотношение риска и пользы препарата является положительным.

Суд обязал компанию компенсировать родителям девочки различные физические и психологические травмы, а также связанные с болезнью расходы, такие как специальный уход и обучение.

«Депакин» (также известный как вальпроат натрия) появился на рынке в 1967 году. Он предназначался для лечения эпилепсии и биполярного расстройства. Препарат входит в список «основных лекарств» ВОЗ и прописывается более чем в 100 странах мира.

The Endpoints пишет, что Sanofi узнала о риске пороков развития плода в 1980-х годах, а в 2003 году — что препарат может влиять на неврологическое развитие. EMA провело повторную оценку препарата в 2014 году и спустя год внесло рекомендации о том, что практикующие врачи не должны назначать лечение женщинам детородного возраста.

Организация по защите жертв APESAC насчитывает более 7800 жертв и 180 смертей в результате приема «Депакина», а французские органы здравоохранения полагают, что препарат вызвал нарушения в развитии нервной системы у более чем 30 тыс. детей.

Дмитрий Соколов

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