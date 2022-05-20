Правительство утвердило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл

Правительство утвердило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл. Предложенный Минздравом список из 21 пункта остался без изменений. В него вошли некоторые инфекционные и паразитарные болезни, а также новообразования. Распоряжение вступает в силу с 29 июня.

Правительство утвердило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл, который в начале апреля предложил Минздрав. Распоряжение № 1180 от 16.05.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации. Всего в перечне 21 пункт, которые включают несколько кодов по Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. В частности, в список вошли некоторые инфекционные и паразитарные болезни, а также новообразования. Распоряжение вступает в силу с 29 июня.

«Организовать лечебный процесс больных без применения препаратов офф-лейбл невозможно, что особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов достигает 60—70%», — сообщили ранее авторы инициативы.

Они также привели расчеты по увеличению стоимости лекарственных препаратов, входящих в стандарт медицинской помощи. При включении лекарственных препаратов офф-лейбл по наиболее частым онкологическим заболеваниям у детей стоимость лечения может возрасти на 266,6%, или на 386 948,7 руб. При этом при наиболее часто встречающемся в детском возрасте ‎онкогематологическом заболевании — остром лимфобластном лейкозе стоимость лечения при включении препаратов офф-лейбл составляет 2 666 837,21 руб., рост стоимости при их включении составляет 1 892,4%.

В январе президент Владимир Путин подписал закон о применении препаратов офф-лейбл для лечения детей. Законопроект устраняет правовую неопределенность при назначении препаратов вне инструкции и защищает права врача в таких случаях. Также документ устанавливает, что ребенок сможет долечиваться в медучреждении, где началась терапия, до 21 года.

Артем Косенок

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