Компания «Гемотест» подтвердила взлом базы данных

Письмо от имени потенциальных пострадавших от утечки данных сети лабораторий «Гемотест» было отправлено на имя руководства компании. Ответ от руководства ООО «Лаборатория „Гемотест”» с подтверждением факта утечки обнародован 18 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание «Юраптека».

Согласно письму, «факт хакерской атаки и несанкционированного доступа к информационному ресурсу» выявили 22 апреля. Компания направила в правоохранительные органы заявление для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Телеграм-канал «Утечки информации» 3 мая сообщил, что в Сеть попали данные (ФИО, дата рождения, адрес, телефон, электронная почта, серия и номер паспорта, номера страховки и СНИЛС) порядка 30 млн клиентов «Гемотеста».

Из-за возможной утечки данных клиентов «Гемотеста» Роскомнадзор обратится в прокуратуру, заявили в ведомстве 4 мая.

gxpnews