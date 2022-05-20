«Фармасинтез» за 700 млн рублей запустит в Приморском крае производство парентерального питания

Группа компаний «Фармасинтез» намерена построить цех на своем заводе «Ист-Фарм», расположенном в Приморском крае. Там к третьему кварталу 2023 года планируется запустить производство парентерального (внутривенного) питания из перечня ЖНВЛП и снотворного средства для внутривенного введения с МНН пропофол. Инвестиции в проект оцениваются почти в 700 млн рублей. Группа компаний «Фармасинтез» намерена построить цех на своем заводе «Ист-Фарм», расположенном в Приморском крае. Там к третьему кварталу 2023 года планируется запустить производство парентерального (внутривенного) питания из перечня ЖНВЛП и снотворного средства для внутривенного введения с МНН пропофол. Инвестиции в проект оцениваются почти в 700 млн рублей.

«Здесь [на заводе. – Vademecum] трудятся 208 человек. Продукция реализуется по всей стране, в том числе ее везут в Москву, Санкт-Петербург, другие города и субъекты России. При этом само производство не такое масштабное, как могло бы быть, а потребность в этом есть, в связи с чем мы обсуждали вопросы развития завода, работы с механизмами государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Планируемый к реализации проект стоит почти 700 млн рублей. Он даст прирост производства на 75%. Это существенно. Речь об увеличении налоговых доходов в бюджет примерно на 750 млн рублей за 10 лет», – сообщила первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Новый цех станет первым и пока единственным в стране предприятием по производству парентерального питания, отметили в правительстве региона.

О планах по открытию на заводе «Ист-Фарм» линии по производству аминокислот для парентерального питания президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния сообщал в апреле 2018 года. Инвестиции в проект оценивались в 500 млн рублей. Тогда Пуния отмечал, что в России нет компаний, производящих аминокислоты, – весь рынок был полностью импортным. Запустить производство планировали в 2020 году, однако этого не произошло.

В феврале 2022 года Пуния вновь рассказал о намерениях запустить производство, уточнив, что теперь открытие нового цеха планируется в середине 2023 года. Тогда же он заявил, что предполагаемый ежегодный объем выпуска продукции составит 790 тысяч упаковок в год.

Информация о планируемых объемах производства пропофола не озвучена.

«Ист-Фарм» (входит в ГК «Фармасинтез») одна из немногих отечественных фармкомпаний, которая специализируется на выпуске инфузионных растворов. На заводе производится более 30 наименований продукции, в том числе кровезамещающие, антибактериальные, противогрибковые, гемостатические препараты. Годовой объем выпускаемой продукции – 20 млн флаконов растворов. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ист-Фарм» зарегистрировано в 2003 году в Приморском крае. В 2021 году компания выручила 982 млн рублей, чистая прибыль составила 265,2 млн рублей.

В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме «Ист-Фарм» и правительство Калужской области подписали соглашение о строительстве фармацевтического завода по производству парентерального питания в Боровском районе региона на территории особой экономической зоны «Калуга». Предварительно сумму инвестиций в строительство предприятия оценили в 2 млрд рублей.