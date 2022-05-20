Структура «Фармстандарта» будет производить фармсубстанции в Подмосковье

Компания «Глобалхимфарм», входящая в холдинг «Фармстандарт», планирует запустить проект импортозамещения фармсубстанций. Инвестиции в проект оцениваются в 750 млн руб., а планируемый срок запуска намечен на 2025 год.

ООО «Глобалхимфарм», которое входит в холдинг «Фармстандарт», намерено запустить в городе Долгопрудный (Московская область) проект импортозамещения фармсубстанций. Для этих целей компания получит земельный участок на льготных условиях. В рамках проекта будет создано более 100 рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 750 млн руб., а планируемый срок запуска намечен на 2025 год. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор уже готовит документы для получения земельного участка в аренду по программе региональной поддержки «Земля за 1 рубль». После подачи заявки специалисты Мининвеста в течение пяти дней представят компании варианты, соответствующие техническим запросам проекта, добавила Зиновьева.

В расширенный портфель компании «Глобалхимфарм» войдут активные фармсубстанции таких фармакологических групп, как противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L); гормональные препараты для системного использования (H); препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M); препараты для лечения заболеваний респираторной системы (R).

ООО «Глобалхимфарм» зарегистрировано в 2015 году, имеет лицензию Минпромторга на производство лекарственных средств и медицинской техники. Специализируется на разработке технологий синтеза, производстве и очистке активных фармацевтических субстанций (АФС), валидации аналитических методов для обеспечения контроля качества выпускаемых АФС. В декабре 2019 года «Фармстандарт» купил ООО «Глобалхимфарм» у совладельцев ООО «Натива» Ирины Никифоровой и Михаила Могутова, писал «ФВ».

Артем Косенок

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