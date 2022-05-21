МИД заявил о готовности России сотрудничать с ВОЗ

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России сотрудничать с ВОЗ и призвал избегать политизированных решений. Ранее организация сообщила о возможном переносе регионального офиса ВОЗ в Москве, а депутаты Госдумы заявили, что рассмотрят предложение о выходе России из ВОЗ, которое им направил МИД.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и призвал избегать политизированных решений. Об этом министр рассказал в ходе телефонных переговоров с генеральным директором организации Тедросом Гебрейесусом. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщается на сайте ведомства.

«Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и дальше активно участвовать в деятельности организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере охраны здоровья», — говорится на сайте.

На прошлой неделе СМИ сообщили о возможном переносе европейского офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве. В Минздраве сообщили, что эта резолюция создает угрозу населению Европы и носит политический характер. Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медпомощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, отметили в ведомстве.

17 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил «Интерфаксу», что МИД направил им предложение о выходе России из ВОЗ. По его словам, нижняя палата парламента вместе с Советом Федерации планирует проанализировать список соглашений и предложить денонсировать их. «Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», — заявил Толстой.

Артем Косенок

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