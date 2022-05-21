Delivery Club запустил услугу брони лекарств в аптеках

Delivery Club запустил самовывоз лекарств и других товаров из аптек. Бронь препаратов через аптечные точки позволила компании расширить предлагаемый ассортимент.

Delivery Club предложил своим клиентам услугу брони лекарств в аптеках — к сервису уже подключены восемь аптечных сетей, следует из пресс-релиза компании.

Как заявили в Delivery Club, запуск новой функции позволил сервису в разы расширить ассортимент и дать пользователям возможность заказывать в том числе и рецептурные препараты. В ассортимент брони лекарств входит 14 тыс. наименований, включая термолабильные и спиртосодержащие препараты, не доступные для доставки.

Самовывоз лекарств будет осуществляться через подключенные к сервису аптеки — к услуге уже присоединились 1200 точек из восьми аптечных сетей.

Как рассказали «ФВ» в Delivery Club, к сервису подключились: «Доктор Столетов», «Озерки», «Супераптека», «Первая помощь», «Самсон Фарма», «Планета здоровья», «36,6», «Диалог».

Услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и еще 22 городов. В дальнейшем предложение будет представлено на территории всей России.

Руслан Мавлиханов

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