ВОЗ одобрила вакцину от китайской компании CanSino

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против COVID-19 от CanSino. В России препарат все еще проходит регистрацию по ускоренной процедуре.

Всемирная организация здравоохранения добавила вакцину Convidecia против COVID-19 от китайской компании CanSino Biologics в список для применения в экстренных случаях. Об этом сообщается на сайте организации.

Препарат основан на аденовирусном векторе человека 5-го типа, несущего S-белок вируса SARS-CoV-2. Вакцина вводится однократно и хранится при температурном режиме 2–8 °C.

Convidecia стала одиннадцатой вакциной против коронавируса, получившей разрешение от ВОЗ. Консультативная группа организации рекомендует использовать ее людям в возрасте 18 лет и старше. По данным ВОЗ, эффективность вакцины против симптоматического заболевания составляет 64%, а против тяжелой формы COVID-19 — 92%.

Другие вакцины, добавленные в список ВОЗ, включают препараты от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax, а также от китайских Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и Covishield, а также Covovax.

В России Convidecia проходит регистрацию по ускоренной процедуре. «Петровакс Фарм» подала документы на регистрацию вакцины «Конвидеция» в ноябре 2020 года. Препарат регистрируется по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства № 441. Ранее СМИ сообщали о проблемах с регистрацией вакцины.

В августе прошлого года «Петровакс» представила результаты III фазы клинических исследований вакцины. У добровольцев, участвовавших в III фазе испытаний «Конвидеции», выработались высокие титры антител к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 — показатель иммунного ответа на 28-й день после вакцинации составил 90,6%.

Николай Соколов

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