В Томске оштрафовали дистрибьютора на 9,6 млн рублей за задержку поставок в депздрав

Советский районный суд Томска назначил штраф компании «Интермедфарм» в размере свыше 9,6 млн руб. Административное дело за неисполнение в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом, было возбуждено региональным УФАС, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В августе 2020 года между Департаментом здравоохранения Томской области и компанией «Интермедфарм» по результатам аукциона был заключен госконтракт на поставку противоопухолевого препарата дазатиниб. Начальная максимальная цена контракта — более 19,5 млн руб. Доставка в полном объеме должна была состояться до 15 апреля 2021 года, однако товар заказчик получил лишь в октябре.

По мнению УФАС, соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, поставщик обязан был проанализировать характер предполагаемой поставки, возможные риски, а также соразмерность объема поставки и сроков, отведенных для ее выполнения.

Артем Косенок

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