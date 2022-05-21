MSD купит противоопухолевый препарат у китайской компании Kelun за 1,4 млрд долларов

MSD заключила соглашение по разработке противоопухолевого препарата с китайской Sichuan Kelun Pharmaceutical. Общая сумма соглашения может составить 1,5 млрд долл.

Американская MSD (в США и Канаде — Merck&Co) выплатила аванс в размере 47 млн долл. за лицензионные права на противоопухолевый препарат от китайской Sichuan Kelun Pharmaceutical. Pharmaphorum отмечает, что сделка держится в секрете.

MSD получит права на неизвестный за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня препарат. Также компания заплатит еще 1,36 млрд долл. в виде промежуточных платежей и роялти с продаж. MSD уже выплатила авансовый платеж в размере 17 млн долл. в рамках более раннего сотрудничества по препарату. В Kelun Pharma заявили, что новая сделка ускорит его выход на международные рынки.

Kelun Pharma, у которой есть дочерняя компания в США, известная как Klus Pharma, разрабатывает различные низкомолекулярные препараты, моноклональные антитела, биспецифические антитела и конъюгаты моноклонального антитела, которые предназначены как для онкологических, так и для неонкологических показаний.

Издание предполагает, что сделка может быть сосредоточена на конъюгате антитела — лекарственном средстве Kelun Pharma, нацеленном на белок TROP2 под названием SKB264, или, возможно, на его конъюгате A166, нацеленном на белок HER2.

Оба препарата находятся на II фазе разработки в Китае и на ранних стадиях тестирования в США. Но, скорее всего, это SKB264, поскольку TROP2 — это уже проверенная терапевтическая мишень, и препарат может служить дополнением к иммуноонкологическим препаратам MSD, таким как «Китруда».

Николай Соколов

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