«Сбер Еаптека» начала продавать собственные БАД

«Сбер Еаптека» запустила линейку собственных биологических активных добавок. Компания рассматривает возможную разработку и других брендов.

«Сбер Еаптека» представила клиентам собственную линейку БАД под брендом Love Botanica, следует из пресс-релиза компании.

Бренд добавок интернет-аптеки состоит из восьми наименований, включающих витамины C и D, а также специальные комплексы — успокоительные, средства для похудения и др. Продукты доступны как для доставки, так и для самовывоза из аптечных пунктов компании.

Как рассказали «ФВ» в «Сбер Еаптеке», организация рассматривает возможность запуска и других собственных брендов. Решение об их разработке будет приниматься после запуска первой линейки БАД, когда компания сможет оценить результаты бренда и обратную связь клиентов.

Это уже второй собственный продукт интернет-аптеки. В 2021 году сервис выпустил линейку генетических тестов своего бренда Health Solution.

Руслан Мавлиханов

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