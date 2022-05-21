«Круг добра» задействовал механизмы параллельного импорта из-за задержек поставок

Глава фонда «Круг добра» сообщил о сложностях поставок лекарств в условиях санкций. По его словам, в некоторых случаях задержки составляют до двух месяцев. Фонду пришлось задействовать механизмы параллельного импорта. При этом Минпромторг не включил лекарства в список товаров для параллельного импорта.

В условиях внешних ограничений усложнились процедуры доставки лекарственных препаратов, сообщил председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко. При этом, по его словам, крупные поставщики сохранили объем поставок и сохранили уровень цены.

«Цена на лекарственные препараты не изменилась, не повысилась», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Ткаченко, по некоторым препаратам наблюдаются задержки до двух месяцев. «Этот перерыв не будет значительным, поставщики делают все необходимое, чтобы таких перерывов в лечении не было. Задействуются механизмы даже параллельного импорта», — заявил глава фонда.

Министерство промышленности и торговли 6 мая утвердило перечень товаров, которые будет возможно ввозить в Россию через параллельный импорт. Лекарства не вошли в перечень товаров, в отношении которых будет разрешена такая процедура ввоза. В конце марта президент подписал закон, который позволяет в случае дефицита ввозить в страну препараты в неруссифицированной вторичной упаковке. При этом такие пачки должны иметь стикер на русском языке.

Всего в 2021 году «Круг добра» оказал помощь 2085 детям.

Фото: oprf.ru

Ринат Васбеев

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