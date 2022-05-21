«Нацимбио» и ИСКЧ создадут вакцину против COVID-19 и гриппа

«Нацимбио» и ИСКЧ будут разрабатывать единый препарат для вакцинации одновременно от гриппа и COVID-19. В состав препарата войдут компоненты против четырех вариантов вирусов гриппа. К клиническим испытаниям компании намерены приступить во второй половине 2022 года.

Холдинг «Нацимбио» (входит в «Ростех») и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции. Клинические исследования препарата начнутся в третьем квартале текущего года, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В состав препарата войдут компоненты против четырех вариантов вирусов гриппа производства фармацевтического холдинга «Ростех» и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ. «Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта», – рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Массовый выпуск препарата запустят на одном из фармацевтических заводов холдинга «Нацимбио». «Наша технологическая платформа позволяет создавать поливалентные вакцины и разработана для первичных и особенно бустерных вакцинаций», – отметил генеральный директор ИСКЧ Сергей Масюк.

В «Нацимбио» высоко оценивают перспективы комбинированной вакцины.

Накануне заместитель гендиректора холдинга «Нанолек» Максим Стецюк рассказал, что компания приостановила разработку комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. Компания заняла выжидательную позицию. Также о планах создания четырехвалентной комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса сообщала компания «Петровакс».

Ранее ИСКЧ разработал субъединичную рекомбинантную вакцину от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», которая проходит вторую фазу клинических исследований. Компания сформировала промежуточный отчет по клиническим исследованиям и готовит полный пакет документов в Минздрав на ускоренную регистрацию препарата.

«Нацимбио» в 2022—2023 годах будет единственным поставщиком иммунобиологических препаратов, которые закупает Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения. Речь идет об анатоксинах и вакцинах, произведенных в России, для нужд Нацкалендаря профилактических прививок.

Ринат Васбеев

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