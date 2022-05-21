«Биотэк» направила в адрес «Джонсон & Джонсон» ответный иск на 194 млн рублей

Компания «Биотэк» подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «Джонсон & Джонсон» (дочерняя компания Johnson & Johnson) 194 млн руб.

«Биотэк» обратилась в суд с целью взыскать с российской «дочки» американского производителя Johnson & Johnson 194,2 млн руб. С иском, который стал ответом на заявление J&J, ознакомился Forbes.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 11 мая. Истец требует взыскать с «Джонсон & Джонсон» 194,2 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заседание по иску назначено на 16 июня.

«Биотэк» заявляет о том, что компания должна была получать от «Джонсон & Джонсон» премии за достижение плана по объему закупок определенных препаратов, но не получила их за первое полугодие 2021 года. Как сказано в иске, ответчик уклоняется от выплаты долга в 194,2 млн руб. (с учетом процентов).

Заявление является ответом на иск «Джонсон & Джонсон» к «Биотэку» от марта этого года. В нем русская «дочка» американской компании требует взыскать с «Биотэк» 580 млн руб. за невыполнение обязательств по одному из договоров поставки лекарств.

«Биотэк» предлагает рассматривать первоначальный и ответный иски совместно.

Руслан Мавлиханов

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