Правительство запустило программу льготного кредитования закупок импортной фармпродукции

Правительство приняло решение поддержать закупки важной для экономики и граждан зарубежной продукции. Импортеры смогут воспользоваться специальной программой льготного кредитования. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве.

Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. Как уточнил Мишустин, анонсируя запуск программы на заседании правительства, в нынешних условиях это немногим больше 7%. Разница будет компенсирована банкам за счет субсидий из федерального бюджета. Срок, на который импортеры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства — три года.

В перечень приоритетной импортной продукции вошли лекарства, фармацевтическая продукция, а также продовольственные товары, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины и электроника. Новый инструмент поддержки поможет предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов, отметили в правительстве.

В середине апреля правительство дополнительно выделило Минпромторгу 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В их число войдет и фармотрасль, уточнили «ФВ» в пресс-службе Минпромторга. В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний — до 30 млрд руб.

Фото: government.ru

Артем Косенок

pharmvestnik