СМИ сообщили о продаже BMS российского бизнеса

Американская BMS продает российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе компании Swixx BioPharma. К концу июня компания закроет все исследования, которые спонсирует в России.

Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) продает российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе компании Swixx BioPharma. К концу июня компания закроет все исследования, которые спонсирует в России. Об этом рассказал Vademecum близкий к BMS источник, информацию подтвердили еще два собеседника, работающих с фармкомпанией. «ФВ» направил запрос в BMS.

Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО «Бристол-Майерс Сквибб») предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию. В России Swixx управляет ООО «Свикс Биофарма» и ООО «Свикс Хэлскеа». В Европе компания представляет интересы BMS в таких странах, как Болгария, Эстония, Латвия и др.

Согласно Реестру клинических исследований, сейчас BMS проводит клиническое испытание (КИ) препарата от болезни Крона, оно должно завершиться в 2024 году. В 2020—2021 годах были завершены КИ лекарств от бляшечного псориаза и системной красной волчанки. Компания также проводила КИ новых комбинаций ниволумаба («Опдиво»).

Об изменении в работе на российском рынке в марте и апреле сообщили ряд зарубежных фармкомпаний. Они заявили о прекращении инвестиций, рекламной деятельности и приостановке новых клинических исследований в стране, писал «ФВ». При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

В середине апреля британский производитель лекарств и бытовой химии Reckitt Benckiser Group Plc объявил о начале процесса передачи права собственности на свой российский бизнес. Компания владеет брендами «Нурофен», «Гевискон», «Эвитест».

Накануне, 17 мая, участники фармрынка на конференции Digital Brand Day сообщили: несмотря на заявления о прекращении маркетинговой активности в России, иностранные компании не перестали работать с врачами. На отечественном рынке известен лишь один кейс, когда медицинские представители одного из брендов приостанавливали деятельность ровно на день, но уже на следующий день возобновили работу.

Артем Косенок

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