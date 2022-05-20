Завод по производству детских смесей Abbott в Мичигане откроется через 1-2 недели

Компания Abbott и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планируют вновь открыть завод по производству детских смесей в Стерджисе, штат Мичиган, в течение одной или двух недель, заявил в четверг, 19 мая, комиссар FDA Роберт Калифф.

Abbott, крупнейший поставщик детских смесей в США, включая Similac, согласовал с FDA шаги, необходимые для возобновления производства на заводе-изготовителе.

«Я думаю, что мы находимся на пути к тому, чтобы открыть его в течение следующей недели или двух недель, скорее всего, в ближайшие две недели», – цитирует Калиффа Reuters.

Компания Abbott в феврале объявила об отзыве сухих детских смесей Similac, Alimentum, EleCare и Human Milk Fortifier, которые были произведены на предприятии в городе Стерджис, штат Мичиган. Отзыв продукции был инициирован после поступления четырех жалоб на бактериальные инфекции Cronobacter sakazakii или Salmonella Newport у младенцев, употребивших эти продукты.

По словам Калиффа, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не может сделать вывод о том, связаны ли случаи заболевания младенцев напрямую с заводом Abbott, пока его расследование не будет завершено.

gxpnews