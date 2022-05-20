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Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

Агата Ткачева, и. о. министра здравоохранения Челябинской области

Исполняющим обязанности главы Минздрава Челябинской области назначена директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Агата Ткачева. Предыдущий министр Юрий Семенов ушел в отставку в начале мая 2022 года на фоне уголовного дела о мошенничестве при поставках медоборудования, возбужденного в отношении одного из его заместителей. После этого врио министра был назначен первый замглавы ведомства Дмитрий Тарасов.

Агата Ткачева назначена указом губернатора региона Алексея Текслера, информацию об этом изданию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства области.

Ткачева в 1997 году с отличием окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», затем получила высшую квалификационную категорию по специальностям «гастроэнтерология» и «терапия». С 2001 года работала врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице. С 2006 по 2008 год была начальником отдела контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Челябинской области.

В 2011 году Агата Ткачева стала заместителем главного врача по лечебной работе областной больницы, в 2013 году была назначена первым заместителем министра здравоохранения региона. В 2015 году перешла на должность главного врача клинической больницы №2, а затем возглавила КБ №8.

В ноябре 2019 года Ткачева была назначена директором ТФОМС Челябинской области.

Юрий Семенов, возглавлявший региональный Минздрав с сентября 2019 года, в начале мая 2022 года ушел в отставку на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении замглавы ведомства Александра Кузнецова. В апреле 2022 года Кузнецов был задержан, а затем помещен в СИЗО на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при поставках медоборудования во время пандемии COVID-19 (ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, весной 2020 года Александр Кузнецов способствовал заключению госконтрактов с несколькими юрлицами на поставку компьютерных томографов Optima CT540 по завышенной стоимости, что привело к хищению из регионального бюджета 63 млн рублей.

После ухода Юрия Семенова с поста министра здравоохранения региона врио руководителя ведомства был назначен первый замминистра Дмитрий Тарасов.

Источник: URA.ru
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области/cheltoday.ru

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20 мая, 2022 | Просмотров: 18