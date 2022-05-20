Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

Исполняющим обязанности главы Минздрава Челябинской области назначена директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Агата Ткачева. Предыдущий министр Юрий Семенов ушел в отставку в начале мая 2022 года на фоне уголовного дела о мошенничестве при поставках медоборудования, возбужденного в отношении одного из его заместителей. После этого врио министра был назначен первый замглавы ведомства Дмитрий Тарасов.

Агата Ткачева назначена указом губернатора региона Алексея Текслера, информацию об этом изданию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства области.

Ткачева в 1997 году с отличием окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», затем получила высшую квалификационную категорию по специальностям «гастроэнтерология» и «терапия». С 2001 года работала врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице. С 2006 по 2008 год была начальником отдела контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Челябинской области.

В 2011 году Агата Ткачева стала заместителем главного врача по лечебной работе областной больницы, в 2013 году была назначена первым заместителем министра здравоохранения региона. В 2015 году перешла на должность главного врача клинической больницы №2, а затем возглавила КБ №8.

В ноябре 2019 года Ткачева была назначена директором ТФОМС Челябинской области.

Юрий Семенов, возглавлявший региональный Минздрав с сентября 2019 года, в начале мая 2022 года ушел в отставку на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении замглавы ведомства Александра Кузнецова. В апреле 2022 года Кузнецов был задержан, а затем помещен в СИЗО на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при поставках медоборудования во время пандемии COVID-19 (ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, весной 2020 года Александр Кузнецов способствовал заключению госконтрактов с несколькими юрлицами на поставку компьютерных томографов Optima CT540 по завышенной стоимости, что привело к хищению из регионального бюджета 63 млн рублей.

После ухода Юрия Семенова с поста министра здравоохранения региона врио руководителя ведомства был назначен первый замминистра Дмитрий Тарасов.