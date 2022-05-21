Delivery Club заявил об утечке данных о заказах пользователей

Компания Delivery Club сообщила об утечке данных о заказах части пользователей. Сервис доставляет лекарства с 2020 года.

Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о заказах пользователей. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении. Сервис обещает провести дополнительный аудит внутренних систем после окончания расследования.

«ФВ» направил запрос в Delivery Club о том, содержит ли база информацию о заказанных пользователями лекарствах.

Первым об утечке сообщил telegram-канал In4security. По данным канала, в бесплатной базе, состоящей из 250 млн строк, содержится информация о ФИО, адресах и заказах пользователей Delivery Club.

Доставлять лекарства сервис начал еще в 2020 году. Накануне Delivery Club запустил бронирование лекарств и других товаров в аптеках, в том числе и рецептурных. Сейчас доставка осуществляется через следующие аптеки: «Доктор Столетов», «Озерки», «Супераптека», «Первая помощь», «Самсон Фарма», «Планета здоровья», «36,6», «Диалог».

Фото: delivery-club.ru

Руслан Мавлиханов

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