Покупка лекарств в онлайн-гипермаркетах становится все более привычной

Увеличилась доля потребителей, которым все равно, где покупать лекарства онлайн: в интернет-аптеке или онлайн-гипермаркетах, в которых также представлен и лекарственный ассортимент. На этом фоне сократилась доля аудитории интернет-аптек. При этом почти половина россиян за последний год покупали лекарственные препараты «только в обычной аптеке».

Доля россиян, покупавших лекарства онлайн в I кв. 2022 года, уменьшилась относительно уровня IV кв. прошлого года с 25% до 23%. Среди них 72% совершали покупки в интернет-аптеках, что почти на 3% меньше, чем в I кв. 2021 года (75%). Рост доли аудитории интернет-магазинов (до 14% по итогам I кв. 2022 года против 11% годом ранее) сопровождался заметным увеличением доли респондентов, не отмечающих разницы между покупкой лекарств в интернете на сайтах специализированных интернет-аптек и на маркетплейсах, — до 63% по данным, полученным в текущем году. В I кв. 2021 года этот показатель составлял 58% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за I кв. 2022 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Доля опрошенных, согласных с тем, что лекарства должны продаваться только в обычных аптеках, снижается как среди онлайн-покупателей лекарств (24% в I кв. 2022 года против 30% в I кв. 2021 года), так и среди тех, кто ни разу не приобретал лекарства в интернете за последние 3 месяца — 42% в I кв. 2022 года против 46% за аналогичный период прошлого года.

83% опрошенных онлайн-покупателей лекарств считают, что покупать лекарства в интернете с доставкой «очень удобно». А консультация провизора при выборе медикаментов остается важна для 29%.

49% россиян за последний год покупали лекарственные препараты «только в обычной аптеке». 59% таких покупателей приобретали лекарства от одного до трех раз в месяц. Средние затраты россиян на лекарственные средства за последние три месяца составили 3835 руб. Средние затраты на покупку лекарственных средств в интернете — 4254 руб.

В рамках исследования было опрошено 4985 респондентов.

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik